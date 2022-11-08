Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Sabit’i Hüseyin Soysalan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Hüseyin Soysalan’ın memleketi...
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Sabit'i Hüseyin Soysalan bakın aslen nereliymiş! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Sabit karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Hüseyin Soysalan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 63 yaşındaki usta oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Hüseyin Soysalan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Hüseyin Soysalan'ın memleketi...
08.11.2022 21:18 - Son Güncelleme: 08.11.2022 21:18
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Sabit karakterini canlandıran Hüseyin Soysalan, yayınlanan yeni bölümün ardından gündem oldu.