25 kilo vermişti... Bergüzar Korel’in son haline ilk yorum Eda Ece’den! “Kim der 3 çocuk annesi” Halit Ergenç’in eşi ortalığı salladı
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan ve bu evlilikten Ali, Han, Leyla adlarında üç evlat sahibi olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Doğum sonrası 25 kilo veren ve eski fit haline dönen ünlü oyuncu, birbirinden iddialı pozlarını Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncuya ilk yorum ise meslektaşı Eda Ece'den geldi. İşte Bergüzar Korel'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
08.11.2022 20:59 - Son Güncelleme: 08.11.2022 20:59
Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları aşkı gerçeğe dönüştüren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009'da nikah masasına oturdu.
Geçen sene Kasım ayında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle üçüncü kez anne-baba olan ikiliden Bergüzar Korel, doğum öncesi ve sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.