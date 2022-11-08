37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...
Neler Oluyor Hayatta adlı magazin programını Hakan Ural ile birlikte sunan Nur Tuğba Namlı, hamileliğinin son günlerine yaklaşmasından dolayı ekranlara ara verdi. 37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak hem karnı burnunda halini hem de bebeğinin ismini yayınladı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü sunucunun hayatı da merak konusu oldu. Namlı'nın özellikle 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi merak edildi. Ünlü sunucunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...
08.11.2022 22:34 - Son Güncelleme: 08.11.2022 22:34
Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı, hamileliğinin son günlerine yaklaşmasından dolayı sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta adlı magazin programına ara verdi.