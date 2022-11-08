Vav TV İzle
Haberler Magazin 37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Neler Oluyor Hayatta adlı magazin programını Hakan Ural ile birlikte sunan Nur Tuğba Namlı, hamileliğinin son günlerine yaklaşmasından dolayı ekranlara ara verdi. 37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak hem karnı burnunda halini hem de bebeğinin ismini yayınladı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü sunucunun hayatı da merak konusu oldu. Namlı'nın özellikle 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi merak edildi. Ünlü sunucunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...

08.11.2022 22:34 - Son Güncelleme: 08.11.2022 22:34
37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı, hamileliğinin son günlerine yaklaşmasından dolayı sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta adlı magazin programına ara verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Sosyal medya hesabında ilk kez karnı burnunda halini yayınlayan Namlı, bebeğinin cinsiyetini ve adını da açıkladı.

37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Namlı, "Fark ettim ki hamileliğim boyunca tek bir kare paylaşmamışım. 37. Hafta artık bunu hak etti. Beş kişilik aile olmaya artık son haftalar. Bekliyoruz AREN NAMLI" ifadelerini kullandı.

37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Hem paylaşımı hem de programa ara vermesiyle gündeme gelen ünlü sunucunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

37 haftalık hamile olan Nur Tuğba Namlı’nın 7 yıllık eşi bakın kim çıktı! Duyan şaştı kaldı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Namlı'nın özellikle 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi merak edildi. Ünlü sunucunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA