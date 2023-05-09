Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Sabit Ağa’sı Hüseyin Soysalan bakın aslen nereli! Duyan şaşıp kaldı! İşte Hüseyin Soysalan’ın memleketi...
Ebru Özkan, Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Erkan Can ve Işıl Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Sabit Ağa karakterini canlandıran Hüseyin Soysalan'ın hayatı merak konusu oldu. Ekrana gelen yeni bölümde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Hüseyin Soysalan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 64 yaşındaki Hüseyin Soysalan'ın memleketi...
09.05.2023 21:59 - Son Güncelleme: 09.05.2023 21:59
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölüme performansıyla damga vuran Hüseyin Soysalan'ın hayatı ise merak konusu oldu.
Oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, en çok "Hüseyin Soysalan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.