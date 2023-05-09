Nesrin Cavadzade’den cesur poz! En doğal haliyle sosyal medyayı salladı! “Bu kız biraz yanmış olabilir...”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram'da yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. Beyaz ip askılısıyla poz veren oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. "Bu kız biraz yanmış olabilir" Cavadzade'nin son hali de dikkat çekti. İşte Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı...
09.05.2023 20:41 - Son Güncelleme: 09.05.2023 20:41
Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.