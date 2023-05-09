800 metrekarelik 9 odalı villasına bakın! Çağla Şıkel “Evimizin enerjisi değişsin” deyip her detayı yayınladı! 2 oğluyla birlikte yaşıyor...
Kuzey ve Uzay adlarını verdiği iki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2015 yılında yollarını ayıran Çağla Şıkel, geçen aylarda 8 yıllık aşk orucunu bozmuştu. Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan Şıkel, sevgilisiyle sık sık gündem olmuştu. Ünlü sunucu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 800 metrekarelik 9 odalı villasından paylaşımda bulunan Şıkel'in lüks evi dikkat çekti. Evinde tütsü gezdiren ünlü sunucu, paylaşımına "Evimizin enerjisi değişsin" notunu ekledi. İşte Çağla Şıkel'in zevkle döşenmiş lüks evi...
09.05.2023 22:38 - Son Güncelleme: 09.05.2023 22:38
İki oğlunun babası Emre Altuğ'dan 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti.
Ancak Şıkel, 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile görüntülendi. Nail Gönenli ile aşklarına tam gaz devam eden Şıkel, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.