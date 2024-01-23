Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci’nin kayınvalidesine bakın! Hande Soral ve Bensu Soral’ın annesi kızlarını solladı

Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın başrolünü üstlendiği, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Onbeşli karakterini canlandıran İsmail Demirci, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Hande Soral ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise kayınvalidesiyle gündem oldu. Soral'ın annesini görenler hayran kaldı. İşte Hande Soral ile Bensu Soral'ın güzeller güzeli annesi...
Başrolünde Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni sezonuna Cengiz Onbeşli rolüyle dahil olan İsmail Demirci'nin hayatı merak konusu oldu.
2017 yılında meslektaşı Hande Soral ile evlenen Demirci'nin özellikle ailesi merak edildi.
Ünlü oyuncunun kayınvalidesini görenler ise hayran kaldı. Hande Soral ile Bensu Soral'ın güzeller güzeli annesi için "Güzellikte kızlarını sollamış", "Kızların güzelliği annesinden" yorumları yapıldı.