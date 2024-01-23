Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Onbeşli’si İsmail Demirci’nin kayınvalidesine bakın! Hande Soral ve Bensu Soral’ın annesi kızlarını solladı

Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın başrolünü üstlendiği, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Onbeşli karakterini canlandıran İsmail Demirci, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Hande Soral ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise kayınvalidesiyle gündem oldu. Soral'ın annesini görenler hayran kaldı. İşte Hande Soral ile Bensu Soral'ın güzeller güzeli annesi...