Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın aslen nereli çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın biricik partnerinin memleketi...

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik, İsmail Demirci, Nilay Cafer gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi. Meslektaşı Ertan Saban ile mutlu bir evlilik sürdüren Özkan'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İşte Ebru Özkan'ın memleketi...
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Leyla karakterini canlandıran Ebru Özkan'ın hayatı merak edildi.
EBRU ÖZKAN KİMDİR?
Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı.
Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra ettiği bilinmektedir.