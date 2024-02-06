Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan bakın aslen nereli çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın biricik partnerinin memleketi...

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EBRU ÖZKAN KİMDİR?

Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesinde başladı, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başlamış, ilk olarak Millî Piyango isimli bir oyun yazdı.