Kıvanç Tatlıtuğ 'dövdürdü' o saniyeleri anbean paylaştı! Boşanma ve taşınma haberleri derken Kıvanç Tatlıtuğ bu kez de...

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son dönemlerde minik oğullarıyla sık sık gündem olan çiftten Tatlıtuğ son paylaşımıyla gündeme geldi. Vücudunda birçok dövme bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çizimlere yenisini ekledi. Tatlıtuğ, bu sefer Baykuş dövmesi yaptırdı.
Aşkı Memnu, Kuzey Güney ve son olarak final yapan Aile dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu KIvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştu.
Sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırmıştı.
Geçtiğimiz hafta final yapan Aile dizisinde Aslan Soykan karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, tatile çıkar çıkmaz dövmeciye gitti.