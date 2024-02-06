Kıvanç Tatlıtuğ 'dövdürdü' o saniyeleri anbean paylaştı! Boşanma ve taşınma haberleri derken Kıvanç Tatlıtuğ bu kez de...

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son dönemlerde minik oğullarıyla sık sık gündem olan çiftten Tatlıtuğ son paylaşımıyla gündeme geldi. Vücudunda birçok dövme bulunan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çizimlere yenisini ekledi. Tatlıtuğ, bu sefer Baykuş dövmesi yaptırdı.