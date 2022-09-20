Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kurban Baba’sı Ali Seçkiner Alıcı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ali Alıcı’nın memleketi...
Kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Gülenay Kalkan gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam İlk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelen Kurban Baba karakterini canlandıran Ali Seçkiner Alıcı ise performansıyla dikkat çekerek sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncu hakkında özellikle "Ali Seçkiner Alıcı aslen nereli?", "Ali Seçkiner Alıcı'nın memleketi neresi?" soruları soruldu. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ali Seçkiner Alıcı aslen nereliymiş...
20.09.2022 22:11 - Son Güncelleme: 20.09.2022 22:11
ATV'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluştu ve büyük ses getirdi.
Dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelen Kurban Baba rolüyle izleyici karşısına çıkan Ali Seçkiner Alıcı, performansıyla geceye damga vuran isimlerden oldu.
Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncu hakkında özellikle "Ali Seçkiner Alıcı aslen nereli?", "Ali Seçkiner Alıcı'nın memleketi neresi?" soruları soruldu.