Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Meltem’i Burcu Binici eşini tek kalemde sildi! Gören inanamadı o da çok ünlüymüş! Evleneli bir ay olmamıştı...
Yayın hayatına ATV ekranlarında iddialı bir giriş yapan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Meltem karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Binici, başarılı performansıyla dikkat çekerken sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine damga vurdu. 2 Eylül'de nikah masasına oturan ünlü oyuncu, eşini sosyal medya hesabında takip etmeyi bıraktı ve tüm fotoğrafları sildi. Ünlü oyuncunun aynı hamlede bulunan eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte haberin detayları ve Burcu Binici'nin kendisi gibi ünlü olan eşi...
20.09.2022 23:01 - Son Güncelleme: 20.09.2022 23:01
ATV'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Meltem karakterini canlandıran Burcu Binici, başarılı performansıyla dikkat çekerken sosyal medya hamlesiyle magazin gündemine damga vurdu.
Ünlü oyuncunun eşi de Burcu Binici'yi takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrası, "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.
Ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmezken Burcu Binici'nin kendisi gibi ünlü olan eşini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.