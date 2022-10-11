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Serenay Sarıkaya kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Hem bacak hem göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu

Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya, verdiği pozları sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaştıkları sosyal medyaya damga vururken kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle çekilen fotoğrafı çok konuşuldu. Hem bacak hem de göğüs dekoltesi veren Sarıkaya, kısa sürede gündem oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın o paylaşımı...

11.10.2022 23:59 - Son Güncelleme: 11.10.2022 23:59
Serenay Sarıkaya kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Hem bacak hem göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Serenay Sarıkaya, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.

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Serenay Sarıkaya kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Hem bacak hem göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu

Ünlü oyuncu, dergi çekiminde verdiği bazı pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Hem bacak hem göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu

Ünlü oyuncunun özellikle pembe takımıyla poz günlerce konuşuldu.

Serenay Sarıkaya kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Hem bacak hem göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu

Serenay Sarıkaya bu kez kasığına kadar uzanan yırtmaçlı elbisesiyle gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyaya damga vurdu! Hem bacak hem göğüs dekoltesiyle çok konuşuldu

Ünlü oyuncunun pozu, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak gündem oldu.

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