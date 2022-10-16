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Haberler Magazin MasterChef'te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan'dan sosyal medyada bomba itiraf: "Her gün bütün yarışmacılara..."

MasterChef'te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan'dan sosyal medyada bomba itiraf: "Her gün bütün yarışmacılara..."

MasterChef'te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan bombayı sosyal medyada patlattı. MasterChef Türkiye yarışmacısı Kaan Noyanalpan Instagram'da takipçilerinden gelen bir soruya yanıt verdi. MasterChef Kaan yarışmada telefon olup ılmadığını açıklayarak fotoğrafları nasıl paylaştıklarını anlattı.

16.10.2022 12:03 - Son Güncelleme: 16.10.2022 12:03
MasterChef’te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan’dan sosyal medyada bomba itiraf: Her gün bütün yarışmacılara...

MASTERCHEF'TE TELEFON VERİYORLAR MI?

Yarışmacı Kaan Noyanalpan'dan sosyal medyada bomba itiraf!

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MasterChef’te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan’dan sosyal medyada bomba itiraf: Her gün bütün yarışmacılara...

Kaan Noyanalpan MasterChef Türkiye programına 2 Ekim'de veda etti.

MasterChef’te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan’dan sosyal medyada bomba itiraf: Her gün bütün yarışmacılara...

MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak ünlenen Kaan Noyanalpan takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

MasterChef’te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan’dan sosyal medyada bomba itiraf: Her gün bütün yarışmacılara...

Kaan Noyanalpan bir takipçinin "Masterchef'te telefon yok ama hepsi Instagram'da paylaşım yapıyorlar bu nasıl oluyor?" diye sordu.

MasterChef’te telefon veriyorlar mı? Yarışmacı Kaan Noyanalpan’dan sosyal medyada bomba itiraf: Her gün bütün yarışmacılara...

MasterChef Kaan ise bu soruya "Acun medya sosyal medya ekibi bütün yarışmacılara çekildiği fotoğrafları gösteriyor, istediği fotoğraflar paylaşılıyor onun dışında hiçbir bilgi verilmiyor" yanıtını verdi.

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