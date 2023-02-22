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Haberler Magazin Alkışlar Burak Özçivit'e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen'le dört koldan yardım toplamıştı! Kuruluş Osman'ın yıldızı bu kez de...

Alkışlar Burak Özçivit'e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen'le dört koldan yardım toplamıştı! Kuruluş Osman'ın yıldızı bu kez de...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Devletin bütün imkanları seferber edilirken vatandaşlar da yardım eli uzattı. O yardım elleri arasında birçok ünlü isim de yer alıyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hem YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına vesile olmuş hem de Burak Özçivit ortak yayına katılarak depremzedelere destek olmuştu. Özçivit bu kez depremzedeler için çok uzaklarda, Dubai'de kolları sıvadı. İşte detaylar...

22.02.2023 09:48 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:50
Alkışlar Burak Özçivit’e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen’le dört koldan yardım toplamıştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı bu kez de...

Binlerce canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinde Burak Özçivit'ten alkışlanacak hareket.

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Alkışlar Burak Özçivit’e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen’le dört koldan yardım toplamıştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı bu kez de...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Alkışlar Burak Özçivit’e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen’le dört koldan yardım toplamıştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı bu kez de...

Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken ünlüler de mücadeleleriyle dikkat çekti.

Alkışlar Burak Özçivit’e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen’le dört koldan yardım toplamıştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı bu kez de...

Bu isimler arasında Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'te var. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin katıldıkları YouTube canlı yayınında bağış toplanmasına da vesile olmuştu.

Alkışlar Burak Özçivit’e! Deprem sonrası eşi Fahriye Evcen’le dört koldan yardım toplamıştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı bu kez de...

Özçivit ardından 8 ulusal kanalın ortak yayınla düzenlediği yardım gecesinde de yer almıştı.

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