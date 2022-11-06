Songül Karlı verdiği pozlarla mankenleri aratmadı! Düğmelerini açıp dekolte veren Songül'den yeni imaj! Hem tarzı hem pozları...
Songül Karlı verdiği pozlarla mankenleri aratmadı! Düğmelerini açıp dekolte veren Songül'den yeni imaj! Ünlü türkücü Songül Karlı, saç rengini değiştirip kuaför çıkışı iddialı pozlar verdi. O fotoğrafları sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, verdiği pozlarla mankenleri aratmadı. Bluzunun düğmelerini açıp dekolte vermeyi de ihmal etmeyen Karlı, hem tarzı hem pozlarıyla çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o pozları...
06.11.2022 19:15 - Son Güncelleme: 06.11.2022 19:15
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Saç rengini değiştiren Songül Karlı, kuaför çıkışı verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında yayınladı.