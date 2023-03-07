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Haberler Magazin Aile’nin Seher Soykan'ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

Aile’nin Seher Soykan'ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

Nejat İşler, Canan Ergüder, Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile Levent Ülgen'in yer aldığı Aile dizisinde Seher Soykan karakterini canlandıran Emel Göksu hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. "Emek Göksu kimdir?" sorusunun yanıtını aratanlar, ünlü oyuncunun ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isminin annesi olduğunu duyunca inanamadı. Bakın Emel Göksu'nun kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kızı kimmiş...

takvim.com.tr
07.03.2023 21:34 - Son Güncelleme: 07.03.2023 21:34
Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

Aile dizisinde Seher Soykan karakterini canlandıran Emel Göksu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

EMEL GÖKSU KİMDİR?
25 Şubat 1945 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Emel Göksu, 1962 yılında profesyonel olarak sanat yaşamına başladı.

Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

1968-1969 yıllarında Denge Çocuk Tiyatrosu adındaki Ankara'da ilk gezici çocuk tiyatrosunu kuran oyuncu, 1970 yılında İngiltere'de "L.A.M.D.A"da mime eğitimi aldı. 1974 yılında İzmir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başlayan sanatçı 1980 yılından itibaren çalışmalarını Ankara Devlet Tiyatrosunda sürdürmektedir.

Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

Özellikle Bizim Evin Halleri dizisindeki "Fincan" rolü ile geniş izleyici kitlesince tanınan oyuncunun ailesi de merak edildi.

Ünlü oyuncunun ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isminin annesi olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.

İşte başta Emel Göksu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

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