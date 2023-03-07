Aile’nin Seher Soykan’ı Emel Göksu’nun kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kardeşlerim’in güzel yıldızı...

Özellikle Bizim Evin Halleri dizisindeki "Fincan" rolü ile geniş izleyici kitlesince tanınan oyuncunun ailesi de merak edildi.

Ünlü oyuncunun ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isminin annesi olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.

İşte başta Emel Göksu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...