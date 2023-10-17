Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Berfin’i Nilay Cafer bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Nilay Cafer’in memleketi...

Başrolünde Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Berfin karakterini canlandıran Nilay Cafer, hem performansı hem de güzelliğiyle beğeni topladı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Nilay Cafer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Nilay Cafer'in memleketi...