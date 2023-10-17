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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Berfin’i Nilay Cafer bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Nilay Cafer’in memleketi...

Başrolünde Oktay Kaynarca ile Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Berfin karakterini canlandıran Nilay Cafer, hem performansı hem de güzelliğiyle beğeni topladı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında en çok "Nilay Cafer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Nilay Cafer'in memleketi...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 15:01 Güncelleme 17 Ekim 2023, 15:01
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Berfin’i Nilay Cafer bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Nilay Cafer’in memleketi... 1

Ünlü oyuncu Nilay Cafer, Salı akşamları milyonları ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Soğmazam'ın kadrosuna dahil oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Berfin’i Nilay Cafer bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Nilay Cafer’in memleketi... 2

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, İsmail Demirci, Burak Çelik gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, hem performansı hem de güzelliğiyle beğeni topladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Berfin’i Nilay Cafer bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Nilay Cafer’in memleketi... 3

Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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