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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte memleketi...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Behçet karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar özellikle "Mustafa Üstündağ aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Çocukluğu Adana'da geçen Üstündağ'ın memleketini ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Mustafa Üstündağ'ın memleketi...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 15:12 Güncelleme 19 Mart 2024, 15:12
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte memleketi... 1

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Behçet karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ'ın hayatı merak edildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte memleketi... 2

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
11 Şubat 1977 tarihinde dünyaya gelen Mustafa Üstündağ'ın çocukluğu Adana'da geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Behçet’i Mustafa Üstündağ bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte memleketi... 3

Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçen oyuncu, Bana Sevmeyi Anlat, Yersiz Yurtsuz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Merhamet gibi birçok yapımda oynadı.

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