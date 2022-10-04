Boran Kuzum'un yeni sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Aşklarını ilan eden çifte yorum yağdı: "Nasıl şanslı adamsın"
Boran Kuzum'un yeni sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Aşklarını ilan eden çifte sosyal medyada yorum yağdı. 30 yaşındaki oyuncu Boran Kuzum, gönlünü meslektaşı Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı. Çift ilişkilerini sosyal medya aracılığıyla duyurdu. İşte ünlü çiftin aşklarını ilan ettiği çok konuşulan kareler...
04.10.2022 16:09 - Son Güncelleme: 04.10.2022 16:14
"NASIL ŞANSLI ADAMSIN"
Boran Kuzum'un yeni sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Aşklarını ilan eden çifte yorum yağdı.
Gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Boran Kuzum, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Yasemin Szawlowski'ye kaptırdı.
KALP EMOJİSİYLE YORUM YAPTI
Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide boy gösteren Szawlowski (30), Kuzum'un kendisini öperken çekilen bu fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle yayınladı. Sevgilisine kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu, kalp emojisiyle yorum yaptı. 30 yaşındaki Boran Kuzum da aynı kareyi kalp emojisiyle siyah-beyaz olarak paylaştı. İkilinin, fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.