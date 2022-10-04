Boran Kuzum'un yeni sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Aşklarını ilan eden çifte yorum yağdı: "Nasıl şanslı adamsın"

KALP EMOJİSİYLE YORUM YAPTI

Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizide boy gösteren Szawlowski (30), Kuzum'un kendisini öperken çekilen bu fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle yayınladı. Sevgilisine kayıtsız kalmayan yakışıklı oyuncu, kalp emojisiyle yorum yaptı. 30 yaşındaki Boran Kuzum da aynı kareyi kalp emojisiyle siyah-beyaz olarak paylaştı. İkilinin, fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.