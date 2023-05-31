Vav TV İzle
Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, performansıyla son bölüme damga vurdu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. 30 yaşındaki oyuncunun en çok memleketi merak edilerek "Burak Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Burak Çelik'in memleketi...

takvim.com.tr
31.05.2023 00:46 - Son Güncelleme: 31.05.2023 00:46
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, son bölümün ardından gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...

Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World'de birinci seçilen oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...

30 yaşındaki oyuncunun en çok memleketi merak edilerek "Burak Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...

İşte başta Burak Çelik olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...

OKTAY KAYNARCA

Malatya

SON DAKİKA