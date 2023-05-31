Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! 30 yaşındaki Burak Çelik’in memleketi meğer...
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, performansıyla son bölüme damga vurdu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. 30 yaşındaki oyuncunun en çok memleketi merak edilerek "Burak Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Burak Çelik'in memleketi...
31.05.2023 00:46 - Son Güncelleme: 31.05.2023 00:46
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, son bölümün ardından gündem oldu.
30 yaşındaki oyuncunun en çok memleketi merak edilerek "Burak Çelik aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketi ise duyanları şaşkına çevirdi.