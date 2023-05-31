3 çocuk annesi Sibel Can derin dekoltesiyle paylaştı! “Dünya güzelim” İlk yorum kızı Melisa Ural ile oğlu Emir Aksüt’ten! Hadise de...

Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan ikili, tarihler 1999'u gösterdiğinde ise evliliklerini sonlandırdı. Boşanmadan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten de Emir adında bir oğlu oldu.