3 çocuk annesi Sibel Can derin dekoltesiyle paylaştı! “Dünya güzelim” İlk yorum kızı Melisa Ural ile oğlu Emir Aksüt’ten! Hadise de...
Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı olan Sibel Can, 2000–2010 yılları arasında Sulhi Aksüt le evli kaldı. Ünlü şarkıcının bu evlilikten de Emir Aksüt adında bir oğlu oldu. Özel hayatı kadar kariyeriyle de çok konuşulan Sibel Can, sosyal medya hesabında Almanya'da verdiği konserden paylaşımda bulundu. Konserde iki farklı kostüm giyen Sibel Can'ın derin dekolteli elbisesi dikkat çekti. Şarkıcının kıyafetleri çok konuşulurken ilk yorumlar Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile oğlu Emir Aksüt'ten geldi. Hadise'de kısa sürede gündem olan pozlara kayıtsız kalamadı. İşte Sibel Can'ın o pozları...
31.05.2023 01:48 - Son Güncelleme: 31.05.2023 01:48
Karagümrük'te dünyaya gelen ünlü şarkıcı Sibel Can, 14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı.
Henüz 17 yaşındayken assolist olan Sibel Can, Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ünlü isimlerle çalıştı.
Hem sesi hem de güzelliğiyle dilden dile dolaşan Sibel Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırarak çok genç yaşta nikah masasına oturdu.
Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan ikili, tarihler 1999'u gösterdiğinde ise evliliklerini sonlandırdı. Boşanmadan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten de Emir adında bir oğlu oldu.