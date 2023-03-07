Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca ölüyor mu? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba, Cezayir’in öcü için Tatavlalı’nın yakasında!
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca ölüyor mu? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba, Cezayir'in öcü için Tatavlalı'nın yakasında! ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 21. bölümde yer yerinden oynuyor. Cezayir'in vurulmasıyla tüm dengeler alt üst etti. Peki şimdi ne olacak? İşte detaylar...
07.03.2023 13:48 - Son Güncelleme: 07.03.2023 13:48
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DA OKTAY KAYNARCA ÖLÜYOR MU?
Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba, Cezayir'in öcü için Tatavlalı'nın yakasında!
Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.