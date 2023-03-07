Ben Bu Cihana Sığmazam’da Oktay Kaynarca ölüyor mu? Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba, Cezayir’in öcü için Tatavlalı’nın yakasında!

Cezayir'in vurulmasının ardından has arkadaşları Ekabir, Asım Kaptan ve Kurban Baba yas sürecinin sonunda Tatavlalı'dan arkadaşlarının öcünü almaya karar verir. Pakt tarafından onurlandırılan ve keyfi yerinde olan Tatavlalı Cezayir'in dostları tarafından ağır bir cezaya çarptırılır.