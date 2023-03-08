23 cm boy farkı! Aşk boyda değil başta! Güzel sporcu Zehra Güneş'in Eren Dişli'den ayrılma sebebi...
Zehra Güneş sevgilisi Eren Dişli ile neden ayrıldı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 23 yaşında başarılı voleybolcu hem Milli takım hem de Vakıfbank'taki performansıyla yıldızını parlattı. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi olan Zehra Güneş'in Eren Dişli olan ayrılığı üzerine yeni tahminler ortaya çıktı. Ayrılık hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada büyük ilgi çekti. İşte ünlü çift hakkında tüm detaylar...
08.03.2023 10:45 - Son Güncelleme: 08.03.2023 10:46
Zehra Güneş aşk hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Eren Dişli ile ilişki yaşayan Zehra Güneş'in eski sevgilisi ile arasındaki boy farkı gündem oldu. Aralarındaki 23 cm2ye rağmen birbrilerine çok yakışan çiftin ayrılık sebebi ise oldukça merak ediliyor.
BU NEDENLE AYRILMIŞLAR
Sosyal medyada yer alan iddialara göre; ayrlık nedeni ise Eren Dişli'nin, Güneş'in maçına gitmemesi.