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Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kayıkçı'nın kızı Azra Melek karakteriyle dahil olan Azra Melek'in hayatı merak konusu oldu. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizide boy gösteren 28 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, özellikle "Sahra Şaş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Şaş'ın memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Sahra Şaş'ın memleketi...

takvim.com.tr
25.04.2023 15:14 - Son Güncelleme: 25.04.2023 15:14
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...

Sahra Şaş, Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna Kayıkçı'nın kızı Azra Melek karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?
4 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sahra Şaşa, kariyerine 2013 yılında ATV'de yayınlanan Tatar Ramazan dizisiyle adım attı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...

At binme ve kılıç kullanma gibi yeteneklere de sahip olan oyuncu, 2014 yılında Adını Kalbime Yazdım, 2015 yılında Aşkı Dili Yok dizisinde rol aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...

Kariyeriyle dikkat çeken Şaş'ın memleketi de merak edildi. İnternet kullanıcıları, özellikle "Sahra Şaşa aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Şaş'ın memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...

İşte Sahra Şaş başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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