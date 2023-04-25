Ben Bu Cihana Sığmazam'da Kayıkçı’nın kızı Azra Melek’i canlandıran Sahra Şaş hakkında şaşırtan gerçek! 28’lik oyuncu meğer...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kayıkçı'nın kızı Azra Melek karakteriyle dahil olan Azra Melek'in hayatı merak konusu oldu. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı dizide boy gösteren 28 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, özellikle "Sahra Şaş aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Şaş'ın memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Sahra Şaş'ın memleketi...
25.04.2023 15:14 - Son Güncelleme: 25.04.2023 15:14
Sahra Şaş, Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna Kayıkçı'nın kızı Azra Melek karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kariyeriyle dikkat çeken Şaş'ın memleketi de merak edildi. İnternet kullanıcıları, özellikle "Sahra Şaşa aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Şaş'ın memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı.