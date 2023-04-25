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Haberler Magazin 13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinde Hülya karakterini canlandıran Nur Sürer, oyunculuğuyla sık sık gündem olmuştu. Sürer, şimdi ise ilk eşiyle adından söz ettirdi. "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, Yeşilçam yıldızıyla 13 yıl evli kaldığını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Nur Sürer'in Şaşkın Milyoner, Yumurcak ve Yaz Bekarı gibi yapımlarda rol alan eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
25.04.2023 15:49 - Son Güncelleme: 25.04.2023 15:49
13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

Aile dizisinde canlandırdığı Hülya karakteriyle ekranlarda olan Nur Sürer, özel hayatıyla dikkat çekti.

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13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

"Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, Yeşilçam yıldızıyla 13 yıl evli kaldığını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

Oyuncunun eski eşinin Şaşkın Milyoner, Yumurcak ve Yaz Bekarı gibi birçok önemli yapımda rol aldığı ortaya çıktı.

13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

İşte Nur Sürer başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...

ITIR ESEN-YAVUZ TURGUL

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