13 yıl evli kalmışlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Şaşkın Milyoner’in yıldızıyla...
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinde Hülya karakterini canlandıran Nur Sürer, oyunculuğuyla sık sık gündem olmuştu. Sürer, şimdi ise ilk eşiyle adından söz ettirdi. "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, Yeşilçam yıldızıyla 13 yıl evli kaldığını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Nur Sürer'in Şaşkın Milyoner, Yumurcak ve Yaz Bekarı gibi yapımlarda rol alan eski eşi kimmiş...
25.04.2023 15:49 - Son Güncelleme: 25.04.2023 15:49
Aile dizisinde canlandırdığı Hülya karakteriyle ekranlarda olan Nur Sürer, özel hayatıyla dikkat çekti.
"Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, Yeşilçam yıldızıyla 13 yıl evli kaldığını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.