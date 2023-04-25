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Haberler Magazin Hande Erçel'i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti

Hande Erçel'i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti

Magazin dünyasının ünlü simalarından biri olan Hande Erçel, 4 yıl önce annesi Aylin Erçel'in vefatıyla sarsılmıştı. Sık sık annesine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getiren Hande Erçel bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti. Erçel acısını, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

25.04.2023 15:02 - Son Güncelleme: 25.04.2023 15:02
Hande Erçel’i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti

Annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel ikinci acıyı yaşıyor.

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Hande Erçel’i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti.

Hande Erçel’i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti

Emekli Astsubay Erçel'in kanser nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Hande Erçel’i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti

Oyuncu, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini yuman dedesi için Bandırma'ya gitti.

Hande Erçel’i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti

Erçel'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Haydar Çavuş Camii'nde cenaze namazı ardından askeri törenle Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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