Hande Erçel'i yıkan ölüm acısını sosyal medya hesabından paylaştı! Apar topar memleket yolu tuttu annesini de kaybetmişti
Magazin dünyasının ünlü simalarından biri olan Hande Erçel, 4 yıl önce annesi Aylin Erçel'in vefatıyla sarsılmıştı. Sık sık annesine olan özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getiren Hande Erçel bir ölüm haberiyle daha sarsıldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in dedesi Metin Erçel, vefat etti. Erçel acısını, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
25.04.2023 15:02 - Son Güncelleme: 25.04.2023 15:02