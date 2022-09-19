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Haberler Magazin Burcu Özberk’in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı

Burcu Özberk’in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı

Burcu Özberk'in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Özellikle yaz aylarında yaptığı bikinili pozlarıyla çok konuşulan Özberk, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaza veda paylaşımında bulunan oyuncu, ıslak saçları ve bikinisi ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan o pozu...

takvim.com.tr
19.09.2022 18:12 - Son Güncelleme: 19.09.2022 18:12
Burcu Özberk’in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı

Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Burcu Özberk’in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı

Bu yaz deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, özellikle bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu.

medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı

Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, yaza veda paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu.

Burcu Özberk’in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı

Ünlü oyuncu, denizde verdiği bikinili pozunu 9,3 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk’in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı

Özberk'in Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı poz, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak gündem oldu.

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