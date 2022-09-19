Burcu Özberk’in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Bikinisi ve ıslak saçlarıyla paylaştı! En cesur haliyle tozu dumana kattı
Burcu Özberk'in yaza veda pozu sosyal medyayı salladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Özellikle yaz aylarında yaptığı bikinili pozlarıyla çok konuşulan Özberk, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaza veda paylaşımında bulunan oyuncu, ıslak saçları ve bikinisi ile verdiği pozla sosyal medyayı salladı. İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan o pozu...
19.09.2022 18:12 - Son Güncelleme: 19.09.2022 18:12
Aşk Mantık İntikam, Güneşin Kızları gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.