8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Hamdi Alkan içinde tuttu tuttu aylar sonra itiraf etti: “Lüzumsuzdu” Eski eşi Selen Görgüzel...
Hamdi Alkan içinde tuttu tuttu aylar sonra itiraf etti! Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliklerini 6 ay önce tek celsede sonlandırmıştı. Bir programa konuk olan Hamdi Alkan, özel hayatına dair bomba açıklamalarda bulundu. Eski eşi Selen Görgüzel'den tiyatrodaki öpüşme sahnesine kadar birçok konuya değinen Alkan, "Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki off" sözleriyle dikkat çekti. İşte Hamdi Alkan'ın o açıklamaları...
20.09.2022 18:14 - Son Güncelleme: 20.09.2022 18:53
Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü yönetmen Hamdi Alkan, konuk olduğu bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Selen Görgüzel'le biten evliliği hakkında konuşan Alkan, şunları söyledi: "Selen'le evliliği yürütemedik. Döndüremediğim noktada da vurmadan ve kırmadan bitirdik. Konuşma yasağını da dijital ortamda çocuklarım için kalmaması adına aldırdım. Benim özel hayatım, yaşandı ve bitti"