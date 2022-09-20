8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Hamdi Alkan içinde tuttu tuttu aylar sonra itiraf etti: “Lüzumsuzdu” Eski eşi Selen Görgüzel...

"LÜZUMSUZDU"

Alkan, "Selen'in sahnedeki frapan kadın olayı seni rahatsız etti mi?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Rahatsız olmadım hatta iki klibini de ben çektim. Benim onun müzik yoluyla ilgili farklı bir fikrim vardı. Etrafta böyle vamp kadınlar çok fazla var.