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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpa tıp benzeri

Arka Sokaklar dizisi yayın süresi konusunda rekora koşuyor... 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar, 16 yılı geride bıraktı. Oyuncu kadrosu bu süreçte çok defa revizeye uğradı ancak bazı isimler kemik kadro olarak ekranlardan çekilmedi. Onlardan biri Hüsnü Çoban karakterin hayat veren Özgür Ozan. Çocuklar Duymasın'da canladırdığı Selami karakteri sonrası Arka Sokaklar'ın aile babası polis memuru olarak karşımıza çıkan 53 yaşındaki oyuncuya bu karakteri yapıştı dersek yeridir. Tüm Türkiye'nin hafızasında Hüsnü Çoban ünlü ikizlerin babası çıktı. Bakın nasıl... Görünce çok şaşıracaksınız.

02.04.2020 08:37 - Son Güncelleme: 02.04.2020 08:37
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpa tıp benzeri

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpa tıp benzeri

ÜNLÜLERİN BENZERLİKLERİ

Aleyna Tilki ile başlayalım.

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpa tıp benzeri

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpa tıp benzeri

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı ünlü ikizlerin babası çıktı! Özgür Ozan o ismin tıpa tıp benzeri

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.

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