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Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu şaşırttı! Dizinin Yıldız'ının Aslıhan Güner'in eşi de ünlü!

Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu şaşırttı! Dizinin Yıldız'ının Aslıhan Güner'in eşi de ünlü! Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile adından söz ettiren Aslıhan Güner'in oyuncu eşi bakın kim çıktı. Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlülerin eşleri.

07.02.2020 12:31 - Son Güncelleme: 07.02.2020 12:31
Dizinin Yıldız'ının... Aslıhan Güner'in eşi de ünlü! Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu şaşırttı!

Şu sıralara Kuzey Yıldızı adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, Türkiye'nin sempatisini kazandı. Hem sert hem de merhametli Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medyanında yakın markajında olan bir isim. 31 yaşındaki oyuncunun eşini merak edip araştıranlar şaşıp kaldı. Çünkü eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Yine Kuzey Yıldızı dizisinde rol arkadaşı olan İsmail Demirci'nin de eşi çok çok ünlü bir isim. İşte başta Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin eşler olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Dizinin Yıldız'ının... Aslıhan Güner'in eşi de ünlü! Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu şaşırttı!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Dizinin Yıldız'ının... Aslıhan Güner'in eşi de ünlü! Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu şaşırttı!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Dizinin Yıldız'ının... Aslıhan Güner'in eşi de ünlü! Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu şaşırttı!

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Dizinin Yıldız'ının... Aslıhan Güner'in eşi de ünlü! Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu şaşırttı!

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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