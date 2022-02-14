Beklenen gün geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! O fotoğraf sosyal medyaya düştü ortalık yıkıldı! Yorum üstüne yorum yağdı
Beklenen gün geldi! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koymuş ancak ayılığa fazla dayanamamıştı. Ayrılık hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin barışma haberleri hayranlarını sevindirirken Oğuzhan Koç'un sevgilisi için bir sürpriz planladığı ortaya çıkmıştı. Oğuzhan Koç hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sevgilisine 'evet' yanıtı veren Özdemir'in en mutlu gününden ilk kare ise sosyal medyada yayınlandı. İşte detaylar...
14.02.2022 21:23
- Son Güncelleme: 14.02.2022 21:23
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaklaşık 1 yıllık birlikteliklerini geçen haftalarda bitirmişti. Paris tatili dönüşü ilişkilerine nokta koyan çift, ayrılığa uzun süre dayanamamış ve kısa süre önce tekrar barışmıştı.
Barışma haberlerinin ardından Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti düzenlediği öğrenilmişti.
Koç'un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği parti Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.
Oğuzhan Koç, Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla sevgilisine evlilik teklifi etti.