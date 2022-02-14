Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü
Barış Akarsu'nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'nin son halini gören hayrete düştü! Merhum sanatçı Barış akarsu ile başrolünü üstlendiği Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ileri sürdü. İşte Merve Sevi'nin son hali...
14.02.2022 20:52
- Son Güncelleme: 14.02.2022 20:52
Ünlü oyuncu Merve Sevi, merhum sanatçı Barış akarsu ile başrolünü üstlendiği Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.