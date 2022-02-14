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Haberler Magazin Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü

Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü

Barış Akarsu'nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'nin son halini gören hayrete düştü! Merhum sanatçı Barış akarsu ile başrolünü üstlendiği Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hafızalara kazınan Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ileri sürdü. İşte Merve Sevi'nin son hali...

14.02.2022 20:52 - Son Güncelleme: 14.02.2022 20:52
Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü oyuncu Merve Sevi, merhum sanatçı Barış akarsu ile başrolünü üstlendiği Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü

Uzun bir süredir ekranlardan uzak 34 yaşındaki Sevi, yıllar sonra gündeme geldi. Son haliyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü

Bir kızım sosyal medya kullanıcısı, Sevi için 'Tanıyamadım' yorumunda bulunarak oyuncunun estetik yaptırdığını ileri sürdü.

Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise ünlü oyuncunun hiç değişmediğini savundu.

Barış Akarsu’nun biricik partneriydi! Yalancı Yarim’in Naz’ı Merve Sevi’nin son halini gören hayrete düştü! Sosyal medya ikiye bölündü

İşte başta Merve Sevi olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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