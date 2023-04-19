’’Bebek poposu gibi oldu’’ İşte yaşlanmayı durduran o formül! 63 yaşındaki kadın ameliyatsız 40 yaş gençleşti!

63 YAŞINDAN 20'Lİ YAŞLARINA DÖNDÜ

TikTok'ta 63 yaşında olduğunu söyleyen ancak kimseyi inandıramayan Dawn, kızı Cher ile genç görünmek için yaptığı ipuçlarını paylaştı. İlk olarak "Bol bol su iç" diyen Dawn, yeterince su içmemenin, cildin donuk, daha yaşlı ve daha çizgili görünmesine neden olabileceğini söyledi.