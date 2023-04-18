3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...
Sibel Can'la 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren Ural, son olarak Engincan Ural ile Gisela Ural'ın birbirlerine sarıldıkları bir pozunu yayınladı. Ünlü sunucunun "1 ve 3 numara" notunu eklediği paylaşımda Sibel Can'a benzetilen Engincan Ural'ın son hali dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...
18.04.2023 21:47 - Son Güncelleme: 18.04.2023 21:47
19 yaşında Sibel Can ile nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocukları oldu.
Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren Ural, son olarak Engincan Ural ile Gisela Ural'ın birbirlerine sarıldıkları bir pozunu yayınladı.