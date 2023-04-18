RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...

3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...

Sibel Can'la 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren Ural, son olarak Engincan Ural ile Gisela Ural'ın birbirlerine sarıldıkları bir pozunu yayınladı. Ünlü sunucunun "1 ve 3 numara" notunu eklediği paylaşımda Sibel Can'a benzetilen Engincan Ural'ın son hali dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
18.04.2023 21:47 - Son Güncelleme: 18.04.2023 21:47
3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...

2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve ancak 17 yaşında babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Hakan Ural, zor bir çocukluk geçirdi.

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3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...

Anneanne ve dedesi tarafından büyütülen Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...

19 yaşında Sibel Can ile nikah masasına oturan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.

3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Gisela adını verdikleri bir kız çocukları oldu.

3 evladı olan Hakan Ural’ın 1 ve 3 numarasına bakın! Sibel Can’ın ilk göz ağrısı kardeşini sarıp sarmaladı! Gisela ile ortalığı salladı...

Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren Ural, son olarak Engincan Ural ile Gisela Ural'ın birbirlerine sarıldıkları bir pozunu yayınladı.

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