2 yılı devirmişler! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi de çok ünlü! Meğer o da hem model hem oyuncuymuş...
Ebru Özkan, Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Engin Benli, Işıl Yücesoy gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, son bölümün ardından gündem oldu. Başarılı performansıyla gecenin çok konuşulanlardan biri olan Çelik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Şimdilerde Aslı Turanlı ile mutlu bir birlikteliği olan oyuncu hakkında en çok "Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Çelik'in bir 2 yıl ünlü isimle evli kaldığını duyanlar ise inanamadı. Bakın Burak Çelik'in hem model hem oyuncu olan eski eşi kim...
18.04.2023 21:01 - Son Güncelleme: 18.04.2023 21:01
Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş karakterini canlandıran Burak Çelik, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK ÇELİK KİMDİR?
Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey'de birinci seçildi.