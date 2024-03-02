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Aslıhan Güner'den evlilik sırrı: Altına imzamı atacağım diyerek açıkladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem de evlilik hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2013 yılında meslektaşı Mert Kılıç ile nikâh masasına oturan Aslıhan Güner, "Bunu artık duvarlara sticker olarak yazıp, altına imzamı atacağım" diyerek, evliliğe bakış açısını anlattı.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 15:26 Güncelleme 02 Mart 2024, 15:26
Aslıhan Güner’den evlilik sırrı: Altına imzamı atacağım diyerek açıkladı 1

Başrolünü İsmail Demirci ile üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, 2013'te meslektaşı Mert Kılıç ile nikah masına oturdu.

Aslıhan Güner’den evlilik sırrı: Altına imzamı atacağım diyerek açıkladı 2

Mert Kılıç'la mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Aslıhan Güner’den evlilik sırrı: Altına imzamı atacağım diyerek açıkladı 3

8 Mart Kadınlar Günü öncesi MAG dergisine röportaj veren Aslıhan Güner, yine çok konuşacak açıklamalarda bulundu.

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