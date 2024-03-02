Aslıhan Güner'den evlilik sırrı: Altına imzamı atacağım diyerek açıkladı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem de evlilik hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2013 yılında meslektaşı Mert Kılıç ile nikâh masasına oturan Aslıhan Güner, "Bunu artık duvarlara sticker olarak yazıp, altına imzamı atacağım" diyerek, evliliğe bakış açısını anlattı.