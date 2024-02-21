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Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında ilk kez konuştu: Kızımın babası devlet memuru!

Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan Gonca Vuslateri, konuk olduğu bir televizyon programında hamilelik süreci ve bebeğinin babası hakkında konuştu. Sevgilisinin devlet memuru olduğunu belirten Vuslateri, "Hiçbir ortak yanımız yok" diyerek dikkat çekti. Öte yandan Vuslateri, kızına vereceği ismi de ilk kez açıkladı. İşte Gonca Vuslateri'nin o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 11:35 Güncelleme 21 Şubat 2024, 11:54
Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında ilk kez konuştu: Kızımın babası devlet memuru! 1

Gonca Vulateri geçen sene ekim ayında bebek müjdesi vermişti. 37 yaşındaki oyuncu "Hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında ilk kez konuştu: Kızımın babası devlet memuru! 2

Bir kız bebek bekleyen Vuslateri, konuk olduğu bir televizyon programında hamilelik süreci ve bebeğinin babası hakkında konuştu.

Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında ilk kez konuştu: Kızımın babası devlet memuru! 3

Ceyda Düvenci'nin programına katılan Vuslateri, şunları söyledi: "Seninle birlikte tatile gittiğimizde Amerika'ya orada bana zıbınlar aldık. Bugün çocuğum o zıbınları giyecek. Bir gün benim de çocuğum olacak diye zıbınlar aldık ve ben ihtimal bile vermiyordum.

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