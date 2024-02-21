1 ayda 16 kilo verdi! İkiz annesi Yasemin Şefkatli doğum kilolarından hızla kurtuldu! İşte İdo Tatlıses’in biricik eşinin son hali...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel ile Sinan Emir adlarını verdikleri oğullarını geçen ay kucağına aldı. Doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla konuşulan Şefkatli, son olarak fit haliyle gündem oldu. 1 ayda 16 kilo veren çiçeği burnunda anne Şefkatli, son haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte ikiz annesi Yasemin Şefkatli'nin son hali...