Yeşilçam'ın efsanesi Aydan Şener'in kızı sosyal medyaya bomba gibi düştü! Bakın kim çıktı

Kim der 56 yaşında... Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biri olan Aydan Şener artık ekranlardan uzak bir isim. Pek çok dizi ve filmde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat seçen ve artık sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aydan Şener'i aratmayan biri var. Birçoğumuz bilmiyoruz ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin de oyuncu. Peki Aydan Şener'in kızı kim? Görünce çok şaşıracaksınız. Aydan Şener manken, sinema ve dizi film oyuncusu, Türkiye güzeli. 1 Mart 1963, Kilis doğumludur. Sinema sanatçısı Suzan Avcı'nın yeğenidir. Tam adı Memnune Aydan Şener'dir.



24.11.2019 12:01 - Son Güncelleme: 24.11.2019 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





