BBG Tarık yıllar sonra ortaya çıktı son halini görenler gözlerine inanamadı! İşte Tarık Ata Şimşek’in son hali...

Özel televizyonların hayatımıza getirdiği yarışmalardan birisi de 'Biri Bizi Gözetliyor' bildiğimiz adıyla 'BBG'ydi. İnsanların hayatını merak ettiğimiz için BBG evi kısa sürede reyting rekorları kırmaya başladı. Yarışmacıları hayatımıza girmiş, adeta fenomen haline gelmişlerdi. O isimlerden birisi de Tarık Ata Şimşek'ti. Hayatımızın bu kadar içinde olan bir şeyin en önemli parçası yarışmacılar 17 yıl sonra neler yapıyor?