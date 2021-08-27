BBG Tarık yıllar sonra ortaya çıktı son halini görenler gözlerine inanamadı! İşte Tarık Ata Şimşek'in son hali...
Yarışma programları arasında en efsanesi Biri Bizi Gözetliyor, nam-ı diğer BBG. Tarışmalar, diskalifiyeler, aşklar, taksi muhabbeti, klipler, konuklar... BBG şampiyonu Melih Değirmenci olmuştu. Ancak onun dışında da o dönem fırtınalar estiriyordu. O isimlerden biri de BBG Tarık idi. Güzel sesiyle bilinen Tarık Ata Şimşek şimdilerde neler yapıyor dersiniz?
27.08.2021 16:09
- Son Güncelleme: 27.08.2021 16:09
Özel televizyonların hayatımıza getirdiği yarışmalardan birisi de 'Biri Bizi Gözetliyor' bildiğimiz adıyla 'BBG'ydi. İnsanların hayatını merak ettiğimiz için BBG evi kısa sürede reyting rekorları kırmaya başladı. Yarışmacıları hayatımıza girmiş, adeta fenomen haline gelmişlerdi. O isimlerden birisi de Tarık Ata Şimşek'ti. Hayatımızın bu kadar içinde olan bir şeyin en önemli parçası yarışmacılar 17 yıl sonra neler yapıyor?