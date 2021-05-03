Bayhan'dan yıllar sonra gelen 'Popstar' itirafı! 'Hiç dostum olmadı' diyen Popstar Bayhan ilk kez anlattı

"HİSSETMEDİĞİM HİÇBİR ŞARKIYI SESLENDİRMİYORUM"

Ağır parçalar seslendiriyorsunuz. Kült şarkıları coverlıyorsunuz. Kendinizce yorumunuzu katıyorsunuz şarkıya ve çoğu insana ulaşıyorsunuz. Zor şarkıları seslendirmeden önce çekinceleriniz oluyor mu? Sesime yakışır mı, seyirci ne tepki verir gibi çekinceleriniz oluyor mu?

Hissetmediğim hiçbir şarkıyı coverlamıyorum, seslendirmiyorum. Dolayısıyla bu konuda çok sıkıntı yaşamıyorum. Ama tabii ekip çalışması olduğu için farklı fikirlere açığım. Mümkün mertebe doğru olan şarkılara karar vermeye çalışıyorum.

"Türkçe müzik dinlemiyorum"

Severek dinlediğiniz sanatçıları sorsam?

Kendimi bildim bileli Müslümcüyüm. Fakat arabada giderken Türkçe müzik dinlemem. Ne dediğini anlamadığım sadece müzikal anlamda kulağıma hoş gelen şarkılar dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü hayallerimi kısıtlamıyor. Anladığım sözleri dinlediğimde ister istemez söylenene takılıyorum ve bu düşüncelerimi yönlendiriyor. Çoğunlukla Türkçe müzik dinlemiyorum ama gündemi de takip ediyorum. Kim ne yapmış, ne çıkarmış, neden çıkarmış bakıyorum.

Yeni nesilden kimleri dinlersiniz?

Zen-G ile bir düetimiz oldu yakın zamanda. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Onun yaptığı projelere bakıyorum. Gazap çok iyi. Her gün yeni gençler çıkıyor. Bu umut verici. Öyle veya böyle herkes kendi ürettiği işin patronu oldu. Yeni nesil hayallerini gerçekleştiriyor. Eskiden her şey çok farklıydı. Bazı şeyler belirli kişilerin tekelinde ve iki dudağı arasındaydı. Adil bir duygu paylaşımı oluşmuyordu. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve bundan sonra da hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.