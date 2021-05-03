Bayhan'dan yıllar sonra gelen 'Popstar' itirafı! 'Hiç dostum olmadı' diyen Popstar Bayhan ilk kez anlattı
Bayhan'dan yıllar sonra gelen 'Popstar' itirafı! 'Hiç dostum olmadı' diyen Popstar Bayhan ilk kez anlattı... Bir döneme damga vuran ses yarışması Popstar ile tanınan ve cover çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Bayhan Gürhan, YouTube kanalı Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Gürhan, yeni projelerinden yarışma dönemine, Katarsis adlı programda yaptığı gündem yaratan açıklamalarından Haldun Dormen ile keyifli anısına kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Bayhan Gürhan, Bi' Başka'da, Popstar'da tabuların ve kutuplaşmaların olduğunu anlattı. Şarkıcı "Aslında yarışmada benim hiç dostum olmadı. Kutuplaşmalar vardı, tabular vardı. Ara ara görüştüğümüz, yılda 1-2 defa telefonlaştığımız arkadaşlarımız var. Fakat herkes kendi dünyasında, kendi yolunda ilerledi" dedi.
Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?
Çok iyiyim. Bu süreçte yaşadık, nefes aldık, hayatta kaldık.
Son olarak 'İstanbul' adlı parçayla YouTube'da Trendlere girdiniz Zen-G ile. Yeni çalışmalar var mı? Yeni şarkılar gelecek mi?
Tabii. 7 şarkılık bir albüm hazırladım. Fakat bu albümü video single şeklinde tane tane paylaşmayı düşünüyorum. Sonra hepsi bitince bir albümde toplamayı planlıyorum. Nisanda ilk şarkım yayınlanacak.
YouTube kanalınıza her hafta akustik performanslarınızı yüklüyorsunuz. Onların devamı gelecek mi?
Kısa da olsa bir ara vermek istiyorum. Keyif almakla birlikte beni baya meşgul ediyor. Video singlelarıma zaman ayırmak istiyorum. Ayda bir ya da 45 günde bir olmak üzere yeni şarkılarımı paylaşacağım.
Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri müzik sektörü. Siz madden ve manen nasıl ayakta kalabildiniz? Sıkıntı yaşadınız mı?
Benim kendime göre birikimlerim vardı. Bu ve buna benzer durumlara hazırlıklıydım ben. Çok zorluk yaşamadım. Ama tabii zorluk çeken müzisyen arkadaşlarıma üzülüyorum. Konserler, projeler iptal oldu. Çok zorluklar yaşandığını biliyorum.
"HİSSETMEDİĞİM HİÇBİR ŞARKIYI SESLENDİRMİYORUM"
Ağır parçalar seslendiriyorsunuz. Kült şarkıları coverlıyorsunuz. Kendinizce yorumunuzu katıyorsunuz şarkıya ve çoğu insana ulaşıyorsunuz. Zor şarkıları seslendirmeden önce çekinceleriniz oluyor mu? Sesime yakışır mı, seyirci ne tepki verir gibi çekinceleriniz oluyor mu?
Hissetmediğim hiçbir şarkıyı coverlamıyorum, seslendirmiyorum. Dolayısıyla bu konuda çok sıkıntı yaşamıyorum. Ama tabii ekip çalışması olduğu için farklı fikirlere açığım. Mümkün mertebe doğru olan şarkılara karar vermeye çalışıyorum.
"Türkçe müzik dinlemiyorum"
Severek dinlediğiniz sanatçıları sorsam?
Kendimi bildim bileli Müslümcüyüm. Fakat arabada giderken Türkçe müzik dinlemem. Ne dediğini anlamadığım sadece müzikal anlamda kulağıma hoş gelen şarkılar dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü hayallerimi kısıtlamıyor. Anladığım sözleri dinlediğimde ister istemez söylenene takılıyorum ve bu düşüncelerimi yönlendiriyor. Çoğunlukla Türkçe müzik dinlemiyorum ama gündemi de takip ediyorum. Kim ne yapmış, ne çıkarmış, neden çıkarmış bakıyorum.
Yeni nesilden kimleri dinlersiniz?
Zen-G ile bir düetimiz oldu yakın zamanda. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Onun yaptığı projelere bakıyorum. Gazap çok iyi. Her gün yeni gençler çıkıyor. Bu umut verici. Öyle veya böyle herkes kendi ürettiği işin patronu oldu. Yeni nesil hayallerini gerçekleştiriyor. Eskiden her şey çok farklıydı. Bazı şeyler belirli kişilerin tekelinde ve iki dudağı arasındaydı. Adil bir duygu paylaşımı oluşmuyordu. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve bundan sonra da hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.
Siz bahsettiğiniz o dönemde çok sıkıntı yaşadınız mı?
Benim çocukluğuma denk gelen, 15-20 yaşlarıma denk gelen bir dönem o dönem. Sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Tabii Popstar'dan sonra da yaşadığım baya zorluklar oldu.
Rap furyası hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kişi kendisine ve yaptığı işe inanıyorsa bu kayda değer bir şeydir. Hangi türde söylerse söylesin. Yeter ki samimiyet olsun. Ama yapmak için yapıldığında yapay oluyor. Bir yere varmıyor. Verimsiz ve anlamsız oluyor. Ama böyle bir furya varmış biz de bir şeyler yapalım denilirse o iş tıkanır. Samimi olan her şeyi desteklerim ben.
"Sezen Aksu ile düet yapmak isterim"
İmkânınız olsa kiminle düet yapmak istersiniz?
Müslümcüyüm. Tanışma fırsatım bile olmadı. Üstadların hayattayken değeri bilinmeli. İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur, Oran Gencebay, Sezen Aksu… Bu isimlerle herhangi bir projede yer almak çok kayda değer bir şey. Sezen Aksu ile düet yapmak isterim.
Sizin için her şeyin değiştiği nokta Popstar mıydı?
Ben kendimi bildim bileli müzisyenim zaten. İlk şarkılarımı 15 yaşımdayken Unkapanı Plakçılar Çarşısındaki noterde onaylattım. Yıl 95. Ben de Unkapanı'ndan geçtim. O dönem internet yoktu. Gazete ilanlarında envai çeşit ses yarışması ilanı vardı. Bunların sahte olabileceği ihtimaline rağmen değerlendirmeye çalışıyordu insanlar. Çünkü umut dünyası. Yol bilmiyorsunuz, heyecanlısınız. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordum ben de. Popstar olmasaydı başka bir yarışmada olacaktım. Ama katıldığım yarışma benim şansım oldu. İyi ki bunu değerlendirmişim. Dolayısıyla tabii ki Popstar benim dönüm noktam oldu.