Neslihan Atagül her şeyi tek tek itiraf etti duyanlarda inanamadı 'bilinmeyen numaraları aradım ve...' ! Sefirin Kızı'nın Nare'si...
Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül, kendi dijital dergisinin mayıs sayısına kapak oldu. Dergi için her ay röportajlar yapan oyuncu, bu kez ekibinin sorularını yanıtladı.
03.05.2021 16:50
- Son Güncelleme: 03.05.2021 16:50
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi ile zor günler geçiren ve ardından sağlığına kavuşan Neslihan Atagül kendi online dergisine konuk oldu.
Neslihan Atagül, 13 yaşındayken bilinmeyen numaralardan rastgele bulduğu bir ajansı arayıp "Ajansınıza kaydolmak ve oyuncu olmak istiyorum" dediğini anlattı.
Atagül, röportajında oyuncu olmak için çok çabaladığını söyledi: "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar'ı arayıp bir ajans numarası aldım.
Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition için aradılar.
Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş. Ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım."