Neslihan Atagül her şeyi tek tek itiraf etti duyanlarda inanamadı 'bilinmeyen numaraları aradım ve...' ! Sefirin Kızı'nın Nare'si...

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül, kendi dijital dergisinin mayıs sayısına kapak oldu. Dergi için her ay röportajlar yapan oyuncu, bu kez ekibinin sorularını yanıtladı.

03.05.2021 16:50 - Son Güncelleme: 03.05.2021 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





