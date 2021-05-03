RAMAZAN İMSAKİYE
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Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan Kardeşlerim'in yıldızına sırılsıklam aşık! Aşk bombası bir anda patladı İşte İlayda Alişan'ın sevgilisi

Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor 25 yaşındaki genç oyuncu İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculuk takdire şayan. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan aslında gözler önünde büyüdü desek yeridir. Diğer bir yandan da Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicinin favorisi haline geldi. Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. "Masumiyet" dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın "Kardeşlerim" dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edildi.

03.05.2021 17:32 - Son Güncelleme: 03.05.2021 17:32
Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan Kardeşlerim'in yıldızına sırılsıklam aşık! Aşk bombası bir anda patladı İşte İlayda Alişan'ın sevgilisi

'Masumiyet' dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle hayranlarının takdirini toplayan İlayda Alişan, (25), gönlünü meslektaşı Halit Özgür Sarı'ya (28) kaptırdı.

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Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan Kardeşlerim'in yıldızına sırılsıklam aşık! Aşk bombası bir anda patladı İşte İlayda Alişan'ın sevgilisi

İlayda Alişan'ın gönlünü 'Şampiyon' dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı'ya kaptırdığı öne sürüldü.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan Kardeşlerim'in yıldızına sırılsıklam aşık! Aşk bombası bir anda patladı İşte İlayda Alişan'ın sevgilisi

Dizide iki aşığı oynayan çiftin, birlikteliklerinin duyulmaması için sosyal medyadan birbirlerini takip etmedikleri söylendi.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan Kardeşlerim'in yıldızına sırılsıklam aşık! Aşk bombası bir anda patladı İşte İlayda Alişan'ın sevgilisi

Çiçeği burnunda sevgililerin, görüntülenmemek için Alişan'ın yeni evinde bir araya geldikleri de iddialar arasında.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan Kardeşlerim'in yıldızına sırılsıklam aşık! Aşk bombası bir anda patladı İşte İlayda Alişan'ın sevgilisi

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