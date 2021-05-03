Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan Kardeşlerim'in yıldızına sırılsıklam aşık! Aşk bombası bir anda patladı İşte İlayda Alişan'ın sevgilisi

Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor 25 yaşındaki genç oyuncu İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculuk takdire şayan. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan aslında gözler önünde büyüdü desek yeridir. Diğer bir yandan da Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümünden itibaren izleyicinin favorisi haline geldi. Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. "Masumiyet" dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın "Kardeşlerim" dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edildi.

03.05.2021 17:32 - Son Güncelleme: 03.05.2021 17:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





