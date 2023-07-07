Batuhan Karacakaya'nın 'Perukhan' krizi "Onurum ve şerefim zedelendi" Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...
Batuhan Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırmıştı. Ardından Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı. Önceki gün de yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isimle görüntülenen Karacakaya cephesinde sular durulmuyor. Sosyal medya hesabında bu iddiaya yanıt veren Karacakaya bir yandan da 'peruk' kriziyle uğraşıyor.
07.07.2023 11:21 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:21