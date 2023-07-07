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Haberler Magazin Batuhan Karacakaya'nın 'Perukhan' krizi "Onurum ve şerefim zedelendi" Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...

Batuhan Karacakaya'nın 'Perukhan' krizi "Onurum ve şerefim zedelendi" Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...

Batuhan Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırmıştı. Ardından Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı. Önceki gün de yeni sevgilisi olduğu iddia edilen isimle görüntülenen Karacakaya cephesinde sular durulmuyor. Sosyal medya hesabında bu iddiaya yanıt veren Karacakaya bir yandan da 'peruk' kriziyle uğraşıyor.

07.07.2023 11:21 - Son Güncelleme: 07.07.2023 11:21
Batuhan Karacakaya’nın ’Perukhan’ krizi Onurum ve şerefim zedelendi Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Survivor 2022'ye katılarak 3. olan Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde.

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Batuhan Karacakaya’nın ’Perukhan’ krizi Onurum ve şerefim zedelendi Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...

Bir dönem aşk yaşadığı Ayşe Fatma Aslanpay, Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Batuhan Karacakaya’nın ’Perukhan’ krizi Onurum ve şerefim zedelendi Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...

Daha sonra Ayşe Fatma Aslanpay'ın Batuhan Karacakaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Batuhan Karacakaya’nın ’Perukhan’ krizi Onurum ve şerefim zedelendi Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...

Ardından ikili hukuki yollar başvurmuştu. Yaşananların ardından Batuhan Karacakaya önceki gün yeni sevgilisi olduğu iddia edilen bir genç kadınla görüntülendi.

Batuhan Karacakaya’nın ’Perukhan’ krizi Onurum ve şerefim zedelendi Yeni sevgilisiyle el ele yakalandığı iddia edilen Karacakaya...

Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından bu konuya dair açıklama yaptı.

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