Vav TV İzle
Haberler Magazin Ünlüler 'Threads' hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...

Ünlüler 'Threads' hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...

Mark Zuckerberg'in Threads'i sosyal medya dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, ilk 24 saatte 30 milyon barajını aştı. "Metin tabanlı konuşma uygulaması" olarak tanıtılan ve Twitter'a rakip olan Threads'e ünlü isimler de akın etti. Hadise linçten korkarken Serenay Sarıkaya, Ceyda Düvenci, Sibel Can, Afra Saraçoğlu, Ebru Gündeş, Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, yeni platforma kendilerine has bir giriş yaptı. Bakın ilk paylaşımları neler...

takvim.com.tr
07.07.2023 11:32 - Son Güncelleme: 07.07.2023 12:11
Ünlüler ’Threads’ hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...

Meta'nın Twitter'a rakip uygulaması Threads kullanıma sunuldu ve kısa sürede büyük ses getirdi. Mark Zuckerberg ile Elon Musk arasındaki rekabet kızışırken Twitter'a getirilen kısıtlamalar çoğu kullanıcıyı Threads'e yöneltti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlüler ’Threads’ hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...

Yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşan uygulamaya ünlü isimler de kayıtsız kalamadı ve ilk paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ünlüler ’Threads’ hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...

Hadise linçten korkarken Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Ebru Gündeş, Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, yeni platforma kendilerine has bir giriş yaptı.

Ünlüler ’Threads’ hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...

İşte ünlülerin ilk paylaşımları...

Ünlüler ’Threads’ hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...

EBRU GÜNDEŞ

SON DAKİKA