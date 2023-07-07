Ünlüler 'Threads' hesabı açtı! Hadise linçten korktu! İşte ilk paylaşımlar: Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Sibel Can, Ebru Gündeş...
Mark Zuckerberg'in Threads'i sosyal medya dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Yedi saatte 10 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, ilk 24 saatte 30 milyon barajını aştı. "Metin tabanlı konuşma uygulaması" olarak tanıtılan ve Twitter'a rakip olan Threads'e ünlü isimler de akın etti. Hadise linçten korkarken Serenay Sarıkaya, Ceyda Düvenci, Sibel Can, Afra Saraçoğlu, Ebru Gündeş, Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, yeni platforma kendilerine has bir giriş yaptı. Bakın ilk paylaşımları neler...
07.07.2023 11:32 - Son Güncelleme: 07.07.2023 12:11
Meta'nın Twitter'a rakip uygulaması Threads kullanıma sunuldu ve kısa sürede büyük ses getirdi. Mark Zuckerberg ile Elon Musk arasındaki rekabet kızışırken Twitter'a getirilen kısıtlamalar çoğu kullanıcıyı Threads'e yöneltti.
Hadise linçten korkarken Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Ebru Gündeş, Demet Akalın'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, yeni platforma kendilerine has bir giriş yaptı.