13 yıllık büyük aşk! Esra Erol deniz kenarında eşi Ali Özbir’le aşka geldi! Edi ve Büdü benzetmesi olay! “Bu nasıl fotoğraf...”
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finaline girmesiyle ailesi ile birlikte tatile çıkan Esra Erol'dan yeni paylaşım geldi. İki çocuk annesi Erol, 13 yıllık eşi Ali Özbir ile deniz kenarında verdiği aşk dolu pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un "Edi ve Büdü" notunu eklediği paylaşımı sosyal medyayı sallarken "Bu nasıl fotoğraf", "Allah Allah bu nasıl sevmek" yorumları yapıldı. İşte o paylaşım...
07.07.2023 10:44 - Son Güncelleme: 07.07.2023 10:44
2010 yılında evlendiği Ali Özbir'den iki evladı olan güzel sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
İki çocuk annesi Erol, 13 yıllık eşi Ali Özbir ile deniz kenarında verdiği aşk dolu pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.