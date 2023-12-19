SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'ya zehir zemberek sözler "Para verdiği için her şeyi söyleyeceğini zannediyor" Survivor'a gitmemişti

Survivor'ın gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Batuhan Karacakaya. Gerek performansı, gerek açıklamalarıyla yarışmaya damgasını vurmuş, büyük bir hayran kitlesi olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamıştı. Bu sezon içinde Survivor All-Star kadrosunda katılması beklenen Karacakaya, ekipte yer almamıştı. Günler sonra, Batuhan Karacakaya'dan zehir zemberek açıklamalarda geldi. Acun Ilıcalı bu sözlere çok kızacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 14:36 Güncelleme 19 Aralık 2023, 14:36
Batuhan Karacakaya’dan Acun Ilıcalı’ya zehir zemberek sözler Para verdiği için her şeyi söyleyeceğini zannediyor Survivor’a gitmemişti 1

Bu sezon Survivor All-Star'a katılmayan Batuhan Karacakaya'dan zehir zemberek sözler.

Batuhan Karacakaya’dan Acun Ilıcalı’ya zehir zemberek sözler Para verdiği için her şeyi söyleyeceğini zannediyor Survivor’a gitmemişti 2

Survivor 2022 All Star üçüncüsü Batuhan Karacakaya, olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Batuhan Karacakaya’dan Acun Ilıcalı’ya zehir zemberek sözler Para verdiği için her şeyi söyleyeceğini zannediyor Survivor’a gitmemişti 3

Yarışma sırasında haksızlığa uğradığını savunan Karacakaya, yarışmada parmağının sakatlandıktan sonra eski haline dönmediğini anlattı.

SON DAKİKA