Batuhan Karacakaya'dan Acun Ilıcalı'ya zehir zemberek sözler "Para verdiği için her şeyi söyleyeceğini zannediyor" Survivor'a gitmemişti

Survivor'ın gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Batuhan Karacakaya. Gerek performansı, gerek açıklamalarıyla yarışmaya damgasını vurmuş, büyük bir hayran kitlesi olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamamıştı. Bu sezon içinde Survivor All-Star kadrosunda katılması beklenen Karacakaya, ekipte yer almamıştı. Günler sonra, Batuhan Karacakaya'dan zehir zemberek açıklamalarda geldi. Acun Ilıcalı bu sözlere çok kızacak.