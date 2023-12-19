Çocuklar Duymasın’ın Dekolte Kafa Selçuk Bey'i Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrolünü üslendiği Çocuklar Duymasın dizisinde Dekolte Kafa lakaplı Selçuk Bey karakterini canlandıran Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süre önce oyunculuğu bırakan Auf'un hem son hali hem de yeni mesleği şaşırttı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Dekolte Kafa'sı Mehmet Auf'un şaşırtan son hali ve mesleği...