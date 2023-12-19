Çocuklar Duymasın’ın Dekolte Kafa Selçuk Bey'i Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdilerde bambaşka bir iş yapıyor

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un başrolünü üslendiği Çocuklar Duymasın dizisinde Dekolte Kafa lakaplı Selçuk Bey karakterini canlandıran Mehmet Auf yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun bir süre önce oyunculuğu bırakan Auf'un hem son hali hem de yeni mesleği şaşırttı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Dekolte Kafa'sı Mehmet Auf'un şaşırtan son hali ve mesleği...
Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Selçuk Bey karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Auf, yıllar sonra gündem oldu.
Dizinin ardından oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Auf'un şimdilerde motivasyon konuşmacısı olduğu öğrenildi.
Kişisel gelişim alanında birçok kitap kaleme alan Auf'un son hali de görenleri şaşkına çevirdi.