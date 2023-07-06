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Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı! Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Batuhan Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırmıştı. Ardından Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı... Günlerce konuşulan bu olayın ardından Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde görüntülendi. İşte Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı.

06.07.2023 08:48 - Son Güncelleme: 06.07.2023 08:48
Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı! Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’la karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Yıllar önce yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Survivor 2022'ye katılarak 3. olan Batuhan Karacakaya, şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde.

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Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı! Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’la karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Bir dönem aşk yaşadığı Ayşe Fatma Aslanpay, Karacakaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı! Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’la karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Daha sonra Ayşe Fatma Aslanpay'ın Batuhan Karacakaya'ya saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı! Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’la karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Ardından ikili hukuki yollar başvurmuştu.

Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı! Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’la karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı

Yaşananların ardından Batuhan Karacakaya gecelerde yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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