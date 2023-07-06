Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı! Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'la karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı
Batuhan Karacakaya, Ayşe Fatma Aslanpay'le aşk yaşamış, ikili daha sonra yollarını ayırmıştı. Ardından Ayşe Aslanpay, eski sevgilisi Batuhan Karacakaya'nın kendisini şiddet uyguladığını iddia ederek sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı... Günlerce konuşulan bu olayın ardından Batuhan Karacakaya yeni sevgilisiyle gecelerde görüntülendi. İşte Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı.
06.07.2023 08:48 - Son Güncelleme: 06.07.2023 08:48