Bir Zamanlar Çukurova etkisi! Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat tası tarağı topladı gitti çiftçi oldu! Çanakkale'ye yerleşen usta oyuncu...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekran efsaneleri arasında yerini aldı. Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterini canlandıran Bülent Polat dizinin final yapmasının ardından radikal bir karar aldı ve tası tarağı toplayıp Çanakkale'ye yerleşip, çiftçilik yapmaya başladı.
07.07.2023 10:05 - Son Güncelleme: 07.07.2023 10:08
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, kendisini doğaya, toprağa verdi.
Sabah'ın haberine göre; 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gaffur' performansıyla adından bahsettiren oyuncu Bülent Polat, radikal bir kararla Çanakkale'ye yerleşti ve burada çiftçilik yapmaya başladı.